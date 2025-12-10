Origini età fidanzato lavoro | tutto quello che forse ancora non sapete sulla ballerina che affianca Max Giusti a Caduta libera

Isobel Kinnear, ex ballerina di Amici, si è unita a Max Giusti come co-conduttrice a Caduta libera. In questo articolo scoprirai tutto quello che forse ancora non sai su di lei, tra origini, età, vita privata e carriera, offrendo un quadro completo di questa figura emergente nel mondo dello spettacolo.

È Isobel Kinnear ad affiancare Max Giusti a Caduta libera. L'ex ballerina di Amici ha debuttato al fianco del conduttore nel quiz serale di Canale 5, e il suo volto diventerà probabilmente familiare anche a chi finora non aveva mai sentito parlare di lei. Isobel Kinnear e Max Giusti, una nuova coppia televisiva. «Isobel sarà sempre più di casa, come spero io tutte le sere », aveva detto di lei Max Giusti ospite all'indomani del debutto a Verissimo, non nascondendo l'emozione per questa nuova avventura che lo ha portato a Mediaset dopo anni di carriera in Tv.