Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico | Pogba diventa imprenditore investe sulle corse dei cammelli

Paul Pogba, reduce da un lungo infortunio, sta affrontando un percorso di recupero e reinserimento nel calcio. Nel frattempo, ha deciso di ampliare i suoi orizzonti diventando imprenditore, investendo nelle corse dei cammelli. Un passo insolito per un atleta di alto livello, che testimonia la sua voglia di innovare e di essere parte di un momento sportivo storico.

Soltanto 33 minuti totali giocati quest’anno, un ritorno in campo rimandato per più settimane e arrivato meno di un mese fa: Paul Pogba sta cercando di riacquisire continuità con la maglia del Monaco, pur essendo ancora lontano anni luce dalla sua forma migliore. Il calcio però non sembra la sua unica priorità intanto si concentra anche sulle sue passioni e sui suoi affari extra campo. L’ex Juventus ha infatti ufficializzato una nuova e soprattutto inattesa avventura: è diventato azionista e ambasciatore della squadra saudita di corse di cammelli Al-Haboob, il primo team professionistico di uno sport radicatissimo e molto seguito in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it