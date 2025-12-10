Ordina panino vegano ma era contaminato dal latte Celia si accascia in strada e muore | risarcimento milionario

Una donna britannica di 43 anni, morta dopo aver consumato un panino vegano contaminato da tracce di latte, ha portato a un risarcimento milionario alla sua famiglia. L'incidente ha sollevato importanti questioni sulla sicurezza alimentare e sulla responsabilità delle aziende produttrici di alimenti vegani.

La storia di Celia, morta per un'allergia dopo aver mangiato un panino vegano - Va avanti nel Regno Unito l'inchiesta sul caso di Celia Marsh, una donna di 42 anni morta il 27 dicembre 2017 a Bath dopo aver mangiato un panino vegano acquistato da Pret A Manger, nota catena di ... Lo riporta today.it

