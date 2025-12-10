Ora è ufficiale Rapinese ha messo in vendita il Politeama | base d' asta 3,8 milioni di euro

Quicomo.it | 10 dic 2025

Il Comune di Como ha ufficialmente avviato la vendita del Politeama, uno dei principali spazi culturali pubblici della città, chiuso da oltre vent'anni. Con una base d'asta di 3,8 milioni di euro, la decisione rappresenta un passo importante nella gestione del patrimonio cittadino e nella riqualificazione di un edificio ormai in stato di degrado.

