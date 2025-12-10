Ora è ufficiale Rapinese ha messo in vendita il Politeama | base d' asta 3,8 milioni di euro
Il Comune di Como ha ufficialmente avviato la vendita del Politeama, uno dei principali spazi culturali pubblici della città, chiuso da oltre vent'anni. Con una base d'asta di 3,8 milioni di euro, la decisione rappresenta un passo importante nella gestione del patrimonio cittadino e nella riqualificazione di un edificio ormai in stato di degrado.
Uno degli ultimi baluardi culturali di proprietà pubblica, il Politeama, verrà venduto. Il Comune di Como ha infatti avviato ufficialmente la procedura per “sbarazzarsi” della scomoda proprietà chiuse ormai da vent'anni, correva l'anno 2005, e ormai in condizioni vicine alla fatiscenza. La. 🔗 Leggi su Quicomo.it
C'E' L'ATTO UFFICIALE: il Comune di Como prova a vendere lo storico cineteatro Politeama. Si parte da 3,8 milioni [articolo completo nel primo commento] Vai su Facebook
’Alfa Beta Volley’ a scuola. Il progetto della 4 Torri sport.quotidiano.net
Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. Spalletti e ... juventusnews24.com
Non solo Alcaraz: chi affronterà Sinner nella seconda esibizione prima degli Australian Open 2026 oasport.it
In campo stasera otto formazioni reggiane. Reggiolo-Original Celtic, sfida di Coppa ilrestodelcarlino.it
Perché La corsa senza fine dell’export cinese può travolgere il mondo it.insideover.com
UNICEF: a Gaza un neonato su dieci nasce sottopeso, allarme malnutrizione puntomagazine.it
Mercato, Zanazzi lascia la Vianese. Giocherà nella Poggese del ds Altinier ilrestodelcarlino.it
Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. Spalletti e ... juventusnews24.com
Non solo Alcaraz: chi affronterà Sinner nella seconda esibizione prima degli Australian Open 2026 oasport.it
In campo stasera otto formazioni reggiane. Reggiolo-Original Celtic, sfida di Coppa ilrestodelcarlino.it
Perché La corsa senza fine dell’export cinese può travolgere il mondo it.insideover.com
UNICEF: a Gaza un neonato su dieci nasce sottopeso, allarme malnutrizione puntomagazine.it
Mercato, Zanazzi lascia la Vianese. Giocherà nella Poggese del ds Altinier ilrestodelcarlino.it