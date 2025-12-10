Ora devo dirvi tutto Tatiana confessa la verità su Dragos e quei 10 giorni di buio

Dopo il ritrovamento di Tatiana Tramacere, la comunità di Nardò si confronta con una vicenda che ha sconvolto l’intera nazione. In un'intervista esclusiva, Tatiana confessa dettagli sconvolgenti su Dragos e i dieci giorni di mistero e paura che hanno segnato questa drammatica vicenda.

Nei giorni successivi al ritrovamento di Tatiana Tramacere, la città di Nardò continua a interrogarsi su una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso non solo la comunità locale ma l'intero Paese. La giovane di 27 anni era scomparsa il 24 novembre, lasciando dietro di sé un silenzio inspiegabile e un'ondata di apprensione che, di ora in ora, diventava sempre più intensa. Le ricerche si erano estese per chilometri, coinvolgendo volontari, forze dell'ordine e amici, tutti convinti che fosse accaduto qualcosa di grave.

