Opificio abusivo nel Napoletano | 76 operai vivevano e lavoravano nello stesso edificio tra sporco e degrado
Durante un intervento a San Gennaro Vesuviano, i carabinieri hanno scoperto un opificio abusivo in cui 76 operai vivevano e lavoravano in condizioni di degrado. L'operazione ha portato alla denuncia di 11 persone, evidenziando la presenza di uno sfruttamento e di un ambiente insalubre in un edificio fuori norma nella provincia di Napoli.
Scarico abusivo nel suolo: nei guai titolare di opificio. Sequestrato l'intero impianto
Sequestrato opificio abusivo con 10 tonnellate di rifiuti a Ercolano
Opificio abusivo con 10 tonnellate di rifiuti speciali, scatta il sequestro della Gdf
GdiF NAPOLI: sequestrato a Ercolano un opificio abusivo contenente oltre 65 tonnellate di rifiuti. Denunciato il responsabile. Vita Web Tv #ercolano #guardiadifinanza #sequestri #abusivismo - facebook.com Vai su Facebook
