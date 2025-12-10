Opificio abusivo nel Napoletano | 76 operai vivevano e lavoravano nello stesso edificio tra sporco e degrado

Durante un intervento a San Gennaro Vesuviano, i carabinieri hanno scoperto un opificio abusivo in cui 76 operai vivevano e lavoravano in condizioni di degrado. L'operazione ha portato alla denuncia di 11 persone, evidenziando la presenza di uno sfruttamento e di un ambiente insalubre in un edificio fuori norma nella provincia di Napoli.

La scoperta dei carabinieri a San Gennaro Vesuviano, nella provincia di Napoli: i militari dell'Arma hanno denunciato 11 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scarico abusivo nel suolo: nei guai titolare di opificio. Sequestrato l'intero impianto

Sequestrato opificio abusivo con 10 tonnellate di rifiuti a Ercolano

Opificio abusivo con 10 tonnellate di rifiuti speciali, scatta il sequestro della Gdf

GdiF NAPOLI: sequestrato a Ercolano un opificio abusivo contenente oltre 65 tonnellate di rifiuti. Denunciato il responsabile. Vita Web Tv #ercolano #guardiadifinanza #sequestri #abusivismo - facebook.com Vai su Facebook

Opificio abusivo nel Napoletano: 76 operai vivevano e lavoravano nello stesso edificio, tra sporco e degrado - La scoperta dei carabinieri a San Gennaro Vesuviano, nella provincia di Napoli: i militari dell'Arma hanno denunciato 11 persone ... Segnala fanpage.it