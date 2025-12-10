Opi Lombardia | Per San Raffaele regole certe per reclutamento etico degli infermieri

Webmagazine24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Opi Lombardia evidenzia l'importanza di regolamentare in modo etico il reclutamento degli infermieri, in particolare quelli provenienti dall'estero. In collaborazione con la Federazione nazionale, sottolinea la necessità di stabilire regole chiare e trasparenti per garantire un processo di assunzione corretto e rispettoso delle professionalità.

(Adnkronos) – "Da tempo, come Coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, congiuntamente alla Federazione nazionale, sosteniamo la necessità di un reclutamento etico degli infermieri, in special modo se provenienti dall'estero. Le notizie di attualità che stanno riguardano l’azienda ospedaliera San Raffaele di Milano, al momento al centro di un’indagine avviata dalla Regione Lombardia, ci . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Opi Lombardia: "Per San Raffaele regole certe per reclutamento etico degli infermieri" - "Da tempo, come Coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, congiuntamente alla Federazione nazionale, sosteniamo la necessità di un reclutamento etico degli infermieri, ... Scrive adnkronos.com