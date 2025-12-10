Opi Lombardia | Per San Raffaele regole certe per reclutamento etico degli infermieri
L'Opi Lombardia evidenzia l'importanza di regolamentare in modo etico il reclutamento degli infermieri, in particolare quelli provenienti dall'estero. In collaborazione con la Federazione nazionale, sottolinea la necessità di stabilire regole chiare e trasparenti per garantire un processo di assunzione corretto e rispettoso delle professionalità.
(Adnkronos) – "Da tempo, come Coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, congiuntamente alla Federazione nazionale, sosteniamo la necessità di un reclutamento etico degli infermieri, in special modo se provenienti dall'estero. Le notizie di attualità che stanno riguardano l’azienda ospedaliera San Raffaele di Milano, al momento al centro di un’indagine avviata dalla Regione Lombardia, ci . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Caso San Raffaele, Opi Lombardia: “Servono regole certe per un reclutamento etico degli infermieri”: All’ospedale San Raffaele di Milano l’emergenza non è certo finita con le dimissioni dell’amministratore unico Francesco Galli, sostituito dall’amministratore - facebook.com Vai su Facebook
A. Fontana, sul San Raffaele dopo le ispezioni avremo le idee più chiare. Governatore della Lombardia sul caos nell'ospedale milanese #ANSA Vai su X
Opi Lombardia: "Per San Raffaele regole certe per reclutamento etico degli infermieri" - "Da tempo, come Coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, congiuntamente alla Federazione nazionale, sosteniamo la necessità di un reclutamento etico degli infermieri, ... Scrive adnkronos.com
