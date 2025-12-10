Operazione antidroga all'alba di oggi | raffica di arresti tra Napoli Avellino e Salerno

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre, i carabinieri hanno condotto una vasta operazione antidroga tra Napoli, Avellino e Salerno, portando all’arresto di numerosi sospetti. L’operazione rappresenta un importante intervento nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti nelle regioni campane.

