Operazione antidroga all'alba di oggi | raffica di arresti tra Napoli Avellino e Salerno
Nella prima mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre, i carabinieri hanno condotto una vasta operazione antidroga tra Napoli, Avellino e Salerno, portando all’arresto di numerosi sospetti. L’operazione rappresenta un importante intervento nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti nelle regioni campane.
Alle prime luci di oggi, mercoledì 10 dicembre, i carabinieri hanno fatto scattare una vasta operazione antidroga tra le province di Napoli, Avellino e Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Blitz antidroga all'alba sulla costa marchgiana: 14 arresti, un B&B trasformato in centrale dello spaccio
Blitz antidroga all'alba nel Vallo di Diano: sei arresti
Maxi operazione antidroga all’alba, 10 arresti e droga nascosta in case, locali e camion tra Italia e Spagna
All’alba di oggi mercoledì 10 dicembre, mentre le città ancora dormivano, è scattata un’operazione antidroga su larga scala che ha coinvolto tre province: Salerno, Napoli e Avellino. Un blitz coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno che, su d Vai su X
Continuano le operazioni antidroga. Controlli Serrati dei Carabinieri a Scicli: Blitz Antidroga con Unità Cinofile e Artificieri, Focus sul Villaggio Jungi e Altre Zone Scicli, 6 dicembre 2025 – all'alba di stamattina la città di Scicli si è svegliata sotto l'attenta vigilan - facebook.com Vai su Facebook
Operazione antidroga all’alba: coinvolte le province di Salerno, Napoli e Avellino - Prevede misure cautelari personali e reali per soggetti coinvolti a vario titolo nel traffico illecito di sostanze stupefacenti del ... Secondo infocilento.it
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, verso il no all’Australia. Leao, esami ok” pianetamilan.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Pronostico Borussia Dortmund-Bodø/Glimt: doppio obiettivo centrato ilveggente.it
Cosa prevedono le proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione internazionale.it
Shelbourne-Crystal Palace (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it