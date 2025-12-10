Operazione antidroga a Santo Stefano di Camastra un arresto e tre obblighi di dimora

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno portato a termine un'importante operazione antidroga, smantellando un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'azione ha portato all'arresto di una persona e all'imposizione di tre obblighi di dimora, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla droga sul territorio.

Operazione antidroga a Santo Stefano di Camastra, dove i Carabinieri della locale compagnia hanno scoperto un vero e proprio sodalizio dedito allo spaccio. I militari, su coordinato della Procura di Patti, hanno svolto le proprie indagini tra aprile e luglio 2024, scoprendo quattro soggetti che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

