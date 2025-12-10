Operazione antidroga a Santo Stefano di Camastra un arresto e tre obblighi di dimora

Messinatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di un’operazione antidroga a Santo Stefano di Camastra, i Carabinieri hanno smantellato un sodalizio dedito allo spaccio di droga, arrestandone un componente e notificando tre obblighi di dimora. L’intervento mira a contrastare il fenomeno del traffico illecito e a garantire la sicurezza nel territorio.

Operazione antidroga a Santo Stefano di Camastra, dove i Carabinieri della locale compagnia hanno scoperto un vero e proprio sodalizio dedito allo spaccio. I militari, su coordinato della Procura di Patti, hanno svolto le proprie indagini tra aprile e luglio 2024, scoprendo quattro soggetti che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Due operazioni antidroga in Abruzzo, arresti e perquisizioni - Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Teramo e dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti, sotto il ... Come scrive ilmessaggero.it