Operazione antidroga a Santo Stefano di Camastra un arresto e tre obblighi di dimora

Nell’ambito di un’operazione antidroga a Santo Stefano di Camastra, i Carabinieri hanno smantellato un sodalizio dedito allo spaccio di droga, arrestandone un componente e notificando tre obblighi di dimora. L’intervento mira a contrastare il fenomeno del traffico illecito e a garantire la sicurezza nel territorio.

Operazione antidroga a Santo Stefano di Camastra, dove i Carabinieri della locale compagnia hanno scoperto un vero e proprio sodalizio dedito allo spaccio. I militari, su coordinato della Procura di Patti, hanno svolto le proprie indagini tra aprile e luglio 2024, scoprendo quattro soggetti che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

