Operaio morto sul lavoro due patteggiano
Si conclude con due patteggiamenti il procedimento relativo alla morte di Luca Ferretti, avvenuta il 28 aprile 2023 in un'azienda di noleggio macchinari a Faenza. L'incidente ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario che si è risolto con questa soluzione, chiudendo così un caso di grande risonanza locale.
Si chiude con due patteggiamenti il procedimento per la morte di Luca Ferretti, il 48enne deceduto il 28 aprile 2023 nel piazzale di una ditta di noleggio macchinari a Faenza. Davanti al gup Janos Barlotti, i due imputati – entrambi di Riolo Terme – hanno ottenuto pene diverse, frutto di un accordo maturato anche alla luce dei rapporti con le parti civili. Il titolare dell’impresa individuale per la quale Ferretti lavorava, un 62enne difeso dall’avvocato Lorenzo Valgimigli, ha patteggiato un anno e otto mesi. Era considerato datore di lavoro della vittima, sebbene il 48enne risultasse impiegato in nero dal gennaio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
