Operaio cade da un escavatore elitrasportato in ospedale a Roma

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Trivigliano, in provincia di Frosinone. Un operaio è caduto da un escavatore ed è stato elitrasportato d’urgenza in ospedale a Roma. L’incidente ha suscitato preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza delle attività lavorative nella zona.

