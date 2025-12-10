Operai maltrattati e minacciati per pochi euro | arrestato imprenditore agricolo e la sua banda

Un imprenditore agricolo e la sua banda sono stati arrestati per aver sfruttato decine di lavoratori, principalmente di origine indiana e irregolari, con paghe basse e turni estenuanti. L'indagine ha scoperto condizioni di grave sfruttamento e minacce, evidenziando una situazione di grave illegalità nel settore agricolo.

Decine di lavoratori, prevalentemente di origine indiana e irregolari sul territorio nazionale, venivano impiegati come braccianti agricoli in condizioni di grave sfruttamento, con paghe da fame, pari a circa 2,70 euro l'ora, e turni estenuanti, con 10-14 ore di lavoro al giorno e senza alcun. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Trasferirsi qualche mese in Serbia pur di lavorare e portare a casa uno stipendio intero. È la scelta che ha fatto Giovanni, nome di fantasia, operaio dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, in trasferta a Kragujevac, a 140 chilometri a sud della capital - facebook.com Vai su Facebook