OpenAI Denise Dresser è la nuova Chief Revenue Officer
OpenAI amplia il suo team di leadership con l’ingresso di Denise Dresser come nuova Chief Revenue Officer. La startup di Sam Altman affida a Dresser la supervisione della strategia di fatturato globale, un ruolo chiave in un momento di trasformazione aziendale, dopo aver annunciato il passaggio a una società a scopo di lucro.
OpenAI amplia la sua leadership. La startup di Sam Altman ha infatti annunciato l'ingresso di Denise Dresser come nuova Chief Revenue Officer: si occuperà di supervisionare la strategia del fatturato globale in termini di successo aziendale e dei clienti, ruolo cruciale dopo l'annuncio dello scorso 28 ottobre di essere diventata una società a scopo di lucro. «Non vedo l'ora di mettere a frutto la mia esperienza in OpenAI, ora che sta entrando nella sua prossima fase di trasformazione aziendale», ha spiegato in una nota. Entusiasta anche Fidji Simo, Ceo di OpenAI Applications entrato in azienda nel 2025: «Siamo sulla buona strada per mettere gli strumenti di intelligenza artificiale nelle mani di milioni di lavoratori, in ogni settore: l'esperienza di Denise ci aiuterà a rendere l'IA utile, affidabile e accessibile».
