Open Day alla Scuola di Psicoterapia Fusis accreditata Miur

La Scuola di Psicoterapia Fusis M.C.F., accreditata dal Miur, apre le sue porte con un Open Day, offrendo un'opportunità di conoscere una nuova realtà formativa nel panorama casertano. Specializzata in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, la scuola si propone di formare professionisti qualificati in un settore in crescita e di grande interesse.

Open Day alla Scuola di Psicoterapia Fusis, accreditata Miur - L'evento in programma il 13 dicembre alle 10:30 è rivolto ai laureati in Psicologia e Medicina interessati a intraprendere un percorso di specializzazione ... Segnala casertanews.it

