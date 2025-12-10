Omicidio Vittorio Boiocchi l' ex ultras Ferdico con padre e suocero offre 150mila euro alla famiglia

Un’offerta di risarcimento di 150 mila euro è stata proposta dall'ex ultras Ferdico, padre e suocero di Vittorio Boiocchi, alla famiglia della vittima. Vittorio Boiocchi, storico capo ultras dell’Inter, è stato ucciso nell’ottobre 2022. La proposta mira a fornire un supporto economico alla moglie e alle tre figlie di Boiocchi.

Un risarcimento da 150mila euro per la moglie e le tre figlie di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultras dell'Inter ucciso nell'ottobre 2022. Un cold case risolto solo negli ultimi mesi, dopo l'arresto di Andrea Beretta divenuto collaboratore di giustizia che ha fatto saltare il castello di.

Omicidio Boiocchi, i Ferdico offrono 150mila euro di risarcimento a moglie e figlie - Milano, 10 dicembre 2025 – Un'offerta di risarcimento pari a 150mila euro, di cui 50mila già pronti per essere versati ai familiari di Vittorio Boiocchi, è stata formulata da tre dei cinque imputati ... Da ilgiorno.it