Omicidio ultrà Boiocchi offerti 150 mila euro alla moglie

Un risarcimento di 150 mila euro è stato offerto alla moglie di Vittorio Boiocchi, leader della curva nord dell'Inter, assassinato il 29 ottobre 2022 con cinque colpi di una pistola Luger calibro 9x19. L'episodio ha sconvolto il mondo del calcio e ha suscitato grande attenzione sulle dinamiche di violenza legate al tifo organizzato.

Un risarcimento da 150 mila euro alla moglie di Vittorio Boiocchi, il leader della curva nord dell'Inter ucciso il 29 ottobre 2022 con 5 colpi di una Luger calibro 9X19. Lo hanno offerto Marco e Gianfranco Ferdico e Pietro Andrea Simoncini, difesi dall'avvocato Mirko Perlino. "Nessuna somma può colmare quel vuoto ", ha specificato il legale, che assiste tre degli imputati tutti reo confessi, così come il collaboratore di giustizia Andrea Beretta, ritenuto il mandante e già arrestato a settembre 2024 per l'omicidio di Antonio Bellocco. Un assegno da 50 mila euro era pronto per essere versato alla vedova, mentre i restanti 100mila euro entro e non oltre il 30 gennaio 2026.

