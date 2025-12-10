Omicidio Bovisio Masciago Stella Boggio | Volevo spaventarlo non accoltellarlo

Nell'ambito dell'omicidio avvenuto a Bovisio Masciago, Stella Boggio ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo alle circostanze dell'aggressione. La donna ha spiegato di aver agito con l'intento di spaventare, ma di non aver previsto l'esito tragico. La vicenda si svolge in un contesto di tensione e difficoltà emotive, che vengono ora al centro dell'attenzione pubblica e investigativa.

Bovisio Masciago (Monza Brianza), 10 dicembre 2025 - “Mi stava di fronte in cucina, non avevo una via di fuga come le altre volte che ero riuscita a scappare. Mi ha spinto e fatto cadere a terra, poi mi ha preso a schiaffi. Sono riuscita a rialzarmi dandogli dei calci, ma si stava riavvicinando con la mano alzata per picchiarmi ancora e allora ho aperto il cassetto, ho preso un coltello e gli ho detto di andarsene. Volevo solo spaventarlo. Invece prima è indietreggiato, ma poi mi è venuto incontro, non credevo neanche di averlo colpito finché non ho visto che si accasciava sul divano e gli usciva del sangue sul maglione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

