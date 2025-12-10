omicidio boiocchi i ferdico offrono 150mila euro di risarcimento a moglie e figlie

Tre degli imputati nell’omicidio di Vittorio Boiocchi hanno offerto 150mila euro di risarcimento a moglie e figlie, con 50mila già pronti. L’ex capo ultrà dell’Inter è stato ucciso in un agguato sotto casa il 29 ottobre 2022.

Milano, 10 dicembre 2025 – Un'offerta di risarcimento pari a 150mila euro, di cui 50mila già pronti per essere versati ai familiari di Vittorio Boiocchi, è stata formulata da tre dei cinque imputati del processo per l'omicidio pluriaggravato dell' ex capo ultrà della curva Nord dell'Inter ammazzato in un agguato sotto casa la sera del 29 ottobre 2022. Omicidio Boiocchi: ecco da chi, come e perché è stato ammazzato il ras della curva dell’Inter La proposta di Gianfranco e Marco Ferdico (padre e figlio) e Pietro Andrea Simoncini, assistiti dagli avvocati Mirko Perlino e Jacopo Cappetta, è arrivata nella prima udienza del processo che si è aperto davanti alla Corte di assise di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it