omaggio a vicky tondelli sulle orme della sua rimini

Un potente omaggio a Pier Vittorio Tondelli, quello del fotografo reggiano Paolo Simonazzi. A 40 anni dalla prima edizione del "Rimini" (1985), il romanzo iconico di Tondelli, la città romagnola torna al centro di un racconto fatto di memoria, immagini e ritorni. Rimini diventa paesaggio interiore, spazio reale nello sguardo di Paolo Simonazzi, con la mostra ’Rimini’ che viene inaugurata sabato, alle 18, all’ Augeo Art Space. L’antologia di scatti, curata da Marco Bertozzi, resterà aperta fino al 31 gennaio. Le immagini intrecciano letteratura, cinema, musica e autobiografia. Le tracce evocative della Rimini degli anni ’60 di Simonazzi e ’80 di Tondelli si rifrangono una nell’altra, incrociando la Rimini contemporanea, come in uno dei luoghi simbolo della città: la redazione del Resto del Carlino, ‘attraversata’ dal fotografo sulle orme del protagonista del romanzo, Marco Bauer, e dello stesso Tondelli, che nel febbraio del 1980 inizia a collaborare col Carlino Reggio, inviando articoli da Correggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
