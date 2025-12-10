Oltre 2.000 droni sospetti hanno sorvolato la Germania nel 2025 In molti casi gli indizi portavano alle navi fantasma russe

Nel 2025, la Germania ha registrato oltre 2.000 sorvoli di droni sospetti, secondo l'Anticrimine federale. La maggior parte degli indizi sembra collegarsi a navi fantasma russe, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulle attività di intelligence nel paese.

Roma, 10 dicembre 2025 – Quest'anno circa 2.000 droni non identificati hanno sorvolato la Germania, è la stima dell'Anticrimine federale, ripresa da Bild e Welt. In diversi casi le 'tracce' lasciate portavano alle navi russe, le famose petroliere o carghi ombra della flotta fantasma di Mosca. Correlazione tra sorvoli di droni e navi russe. Bild, Welt e Axel Springer Academy hanno fatto analizzare dai propri reporter i documenti dell'intelligence: "Per la prima volta è possibile individuare modelli ricorrenti negli obiettivi dei droni, negli orari di sorvolo e nelle aree regionali di maggiore concentrazione.