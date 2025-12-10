Oltre 2.000 droni sospetti hanno sorvolato la Germania nel 2025 In molti casi gli indizi portavano alle navi fantasma russe
Nel 2025, la Germania ha registrato oltre 2.000 sorvoli di droni sospetti, secondo l'Anticrimine federale. La maggior parte degli indizi sembra collegarsi a navi fantasma russe, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulle attività di intelligence nel paese.
Roma, 10 dicembre 2025 – Quest'anno circa 2.000 droni non identificati hanno sorvolato la Germania, è la stima dell'Anticrimine federale, ripresa da Bild e Welt. In diversi casi le 'tracce' lasciate portavano alle navi russe, le famose petroliere o carghi ombra della flotta fantasma di Mosca. Correlazione tra sorvoli di droni e navi russe. Bild, Welt e Axel Springer Academy hanno fatto analizzare dai propri reporter i documenti dell'intelligence: "Per la prima volta è possibile individuare modelli ricorrenti negli obiettivi dei droni, negli orari di sorvolo e nelle aree regionali di maggiore concentrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Oltre 2.000 droni sospetti hanno sorvolato la Germania In molti casi gli indizi portavano alle navi fantasma russe - Zazoom Social News
Monza, 23 novembre 2025 – Mezzo secolo fa. L’ultima volta in cui era stato primo in classifica era ... ? ilgiorno.it - Zazoom Social News
Oltre 2.000 droni sospetti hanno sorvolato la Germania. “In molti casi gli indizi portavano alle navi fantasma russe” - “Dimostrano una correlazione tra i sorvoli dei droni e i movimenti di navi mercantili collegate con la Russia" ... quotidiano.net scrive
I sorvoli sospetti sui cieli di Francia e Irlanda durante le visite del presidente ucraino - Ieri sera il battaglione fucilieri dei marine francesi ha effettuato diversi attacchi “anti drone” (jamming e disturbi elettronici) per allontanare o abbattere cinque velivoli individuati sulla base ... Secondo ilfoglio.it
Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy: "Praticamente ogni giorno e ogni notte i nostri servizi di emergenza eliminano le conseguenze dei bombardamenti russi sulle città e comunità ucraine pacifiche. Solo questa settimana ci sono stati oltre 1600 droni - facebook.com Vai su Facebook
Allerta aerea su quasi tutta l' #Ucraina per quello che Mosca ha definito "massiccio attacco" con missili ipersonici e droni sugli impianti energetici in "risposta agli atti terroristici" di Kiev. Zelensky: "Attaccati con oltre 650 droni e 51 missili". Vai su X