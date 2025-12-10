Oltre 2.000 droni sospetti hanno sorvolato la Germania In molti casi gli indizi portavano alle navi fantasma russe

Nel 2025, oltre 2.000 droni sospetti sono stati avvistati nel cielo tedesco, secondo le stime dell'Anticrimine federale. Molti di questi apparivano collegati a navi fantasma russe, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza e le attività di sorveglianza non autorizzate nel territorio tedesco.

Roma, 10 dicembre 2025 – Quest'anno circa 2.000 droni non identificati hanno sorvolato la Germania, è la stima dell'Anticrimine federale, ripresa da Bild e Welt. In diversi casi le 'tracce' lasciate portavano alle navi russe, le famose petroliere o carghi ombra della flotta fantasma di Mosca. Bild, Welt e Axel Springer Academy hanno fatto analizzare dai propri reporter i documenti dell'intelligence: "Per la prima volta è possibile individuare modelli ricorrenti negli obiettivi dei droni, negli orari di sorvolo e nelle aree regionali di maggiore concentrazione. E vi sono indizi che dimostrano una correlazione tra i sorvoli dei droni e i movimenti di navi mercantili con chiari collegamenti con la Russia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net