Olio in Emilia Romagna i migliori 7 secondo la guida Flos Olei 2026 | i frantoi da scoprire

L'edizione 2026 della guida Flos Olei presenta i sette migliori frantoi dell'Emilia Romagna, regione rinomata per la produzione di olio extravergine di alta qualità. Un approfondimento sul territorio e le eccellenze locali, offrendo un quadro completo dei produttori da scoprire per gli appassionati e gli esperti del settore.

Bologna, 10 dicembre 2025 - La guida Flos Olei, riferimento internazionale per chi vuole leggere il mondo dell’olio extravergine attraverso qualità e territorio, consegna anche per l’ edizione 2026 una fotografia precisa e luminosa dell’Emilia Romagna. Una regione che negli ultimi anni, nonostante avversità e cambiamenti climatici, ha ampliato il proprio orizzonte produttivo e qualitativo, intrecciando storie familiari, recupero di cultivar, innovazione e attenzione alla sostenibilità. Se l’Italia resta in cima alle classifiche, è anche grazie a realtà che non cercano riflettori ma lavorano con metodo e costanza, trasformando ogni bottiglia in racconto di un paesaggio e di un sapere antico che non smette di rinnovarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it