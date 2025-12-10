Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 il 22 dicembre la consegna del Tricolore al Quirinale

Il 22 dicembre si terrà al Quirinale la cerimonia di consegna del Tricolore, simbolo ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La Fiamma Olimpica sta attraversando l’Italia, arrivando ormai alla fase finale del suo percorso, che culminerà con l’apertura dei Giochi prevista per il 6 febbraio a San Siro.

Roma – Si stanno avvicinando a grandi passi le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, come sta facendo in questi giorni la Fiamma Olimpica, di tedoforo in tedoforo in tutta Italia, verso lo Stadio di San Siro, dove si svolgerà la cerimonia d’apertura dei Giochi, il prossimo 6 febbraio in occasione della prima manifestazione in calendario in programma (le Olimpiadi). Le stesse Paralimpiadi avranno luogo nel mese di marzo. E allora, in occasione proprio dell’inaugurazione della manifestazione a cinque cerchi, si svolgerà la cerimonia di consegna del Tricolore al Quirinale. Lo farà il 22 dicembre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che consegnerà la Bandiera italiana all’Italia Team Olimpica e Paralimpica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it