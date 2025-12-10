Oleodotto 200mila lt petrolio sversati

Un incidente presso la stazione dell'oleodotto di Gramzow, nel Brandeburgo, ha causato la fuoriuscita di almeno 200.000 litri di petrolio. L'episodio ha destato preoccupazioni ambientali e richiesto interventi di emergenza per contenere i danni e limitare l'impatto sull'ecosistema locale.

21.51 Nel Brandeburgo almeno 200mila litri di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto tedesco, a causa di un incidente avvenuto alla stazione della conduttura di Gramzow. La stima è dei Vigili del fuoco, in forze sul posto con circa 100 unità per fermare il flusso. Stando alla Pck, proprietaria dell'impianto, al momento non vi sarebbero elementi che farebbero pensare ad una causa esterna. Si profila come un possibile disastro.E' avvenuto in un luogo in cui si stavano svolgendo dei lavori ed è dove è cresciuta Angela Merkel. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Germania, incidente in un oleodotto. «200mila litri di petrolio sversati nel Brandeburgo» - Almeno 200mila litri di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto brandeburghese, in Germania, a causa di un incidente avvenuto alla stazione della conduttura di Gramzow. Secondo ilgazzettino.it

Germania, incidente a un oleodotto: “Fuoriusciti 200mila litri di petrolio” - Il greggio ha raggiunto un'altezza di 25 metri, travolgendo due operai. Da ilfattoquotidiano.it