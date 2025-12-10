okgiorgio nuova corsa nei club | in arrivo l’Italia Tour 2026
Nel 2026, okgiorgio torna nei club italiani con l’Italia Tour, un nuovo viaggio live che promette di infiammare le dancefloor. Dopo il successo e la riconoscibilità nel panorama elettronico, l’artista si prepara a portare sul palco la sua energia unica, consolidando la sua posizione tra i protagonisti della scena musicale nazionale.
Nel 2026 okgiorgio torna nei club italiani con un nuovo viaggio dal vivo, riportando sul palco l’energia e la profondità che lo hanno imposto tra i nomi più interessanti della scena elettronica nazionale. L’Italia Tour 2026 inaugura il suo prossimo capitolo live, intrecciando musica, racconti e connessione diretta col pubblico. Un ritorno nei club per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dopo un anno che lo ha portato a essere tra i protagonisti di molti festival italiani, palchi europei e una serie di date sold out, okgiorgio annuncia il suo ritorno nei club con l’Italia Tour 2026: una nuova serie di appuntamenti che segna l’inizio del suo prossimo c - facebook.com Vai su Facebook
