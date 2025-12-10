okgiorgio annuncia i concerti del 2026 sei date nei club

OkGiorgio svela le date del suo Italia Tour 2026, un nuovo ciclo di concerti nei club italiani. L’evento segna il ritorno dell’artista dal vivo, offrendo ai fan un’opportunità unica di vivere le sue performance in un’atmosfera intima e coinvolgente. Questi sei appuntamenti rappresentano l’inizio di un emozionante capitolo musicale per OkGiorgio.

Okgiorgio annuncia il suo ritorno nei club con l’Italia Tour 2026: una nuova serie di appuntamenti che segna l’inizio del suo prossimo capitolo live. Con un linguaggio personale e riconoscibile, che unisce elettronica e musica suonata, e un’estetica eclettica ed essenziale, okgiorgio porta nei club uno spettacolo costruito sulla relazione diretta con il pubblico e su un sound che alterna una sorprendente energia a momenti più introspettivi e raccontati, come in alcuni episodi del recente ko mixtape. Con una identità chiara e decisamente unica e un universo sonoro sempre più definito e diretto, la ‘good vibe’ è il centro assoluto di ogni live, ma ogni live è diverso da quello precedente: un abbraccio collettivo divertente, libero, sorprendentemente ok. 🔗 Leggi su Lapresse.it