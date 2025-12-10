okgiorgio annuncia i concerti del 2026 sei date nei club
OkGiorgio svela le date del suo Italia Tour 2026, un nuovo ciclo di concerti nei club italiani. L’evento segna il ritorno dell’artista dal vivo, offrendo ai fan un’opportunità unica di vivere le sue performance in un’atmosfera intima e coinvolgente. Questi sei appuntamenti rappresentano l’inizio di un emozionante capitolo musicale per OkGiorgio.
Okgiorgio annuncia il suo ritorno nei club con l’Italia Tour 2026: una nuova serie di appuntamenti che segna l’inizio del suo prossimo capitolo live. Con un linguaggio personale e riconoscibile, che unisce elettronica e musica suonata, e un’estetica eclettica ed essenziale, okgiorgio porta nei club uno spettacolo costruito sulla relazione diretta con il pubblico e su un sound che alterna una sorprendente energia a momenti più introspettivi e raccontati, come in alcuni episodi del recente ko mixtape. Con una identità chiara e decisamente unica e un universo sonoro sempre più definito e diretto, la ‘good vibe’ è il centro assoluto di ogni live, ma ogni live è diverso da quello precedente: un abbraccio collettivo divertente, libero, sorprendentemente ok. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Venerus annuncia Speriamo – Il tour 2026 9 live in Italia - Zazoom Social News
okgiorgio annuncia i concerti del 2026, sei date nei club - Okgiorgio annuncia il suo ritorno nei club con l’Italia Tour 2026: una nuova serie di appuntamenti che segna l’inizio del suo prossimo capitolo live. lapresse.it scrive
Okgiorgio annuncia il suo ritorno nei club con l’Italia Tour 2026 - (askanews) – Dopo un anno che lo ha portato a essere tra i protagonisti di molti festival italiani, palchi europei e una serie di date sold out, okgiorgio annuncia il suo ritorno nei c ... Da askanews.it
Dopo un 2025 che lo ha portato a essere tra i protagonisti di festival italiani ed europei, okgiorgio annuncia il ritorno nei club con l'Italia Tour 2026 #Okgiorgio #ItaliaTour2026 #Tour Vai su X
È ufficiale: OkGiorgio annuncia i suoi nuovi live!! Dalla scena emergente ai palchi che contano, ha conquistato tutti con testi diretti, vibrazioni e brani che ti entrano in testa dal primo ascolto. I biglietti sono fuori domani. 10 aprile 2026 | VOX Club, Nonantola Vai su Facebook
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Sarkozy sposa il “modello Italia” e lancia l’unità delle destre europee: sì a Marine Le Pen, no al fronte ... secoloditalia.it
Presepe, a San Gregorio Armeno è Giorgio Armani la statuina più richiesta lapresse.it
Juve Pafos Primavera Youth League 2-1 LIVE: Ferrer Terrones riapre la partita juventusnews24.com
Bonus bollette 2026, soglie e requisiti per il contributo extra. Cosa prevede la bozza del decreto quotidiano.net
“Quante persone si potevano aiutare con quella cifra?”: il cane dell’influencer Vaccapower si ammala e i ... ilfattoquotidiano.it