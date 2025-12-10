Ok della commissione alla manovra da 14 miliardi | quanto andrà a casa sanità e sociale

La commissione bilancio della Regione Emilia-Romagna ha dato il via libera alla manovra da 14 miliardi di euro, approvando il Bilancio di previsione 2026. La decisione riguarda le allocazioni di fondi destinati a sanità e settore sociale, delineando le priorità dell’amministrazione regionale per il prossimo anno.

La commissione bilancio della Regione Emilia-Romagna, presieduta da Annalisa Arletti, ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2026. La manovra complessiva ammonta a 14,3 miliardi di euro, con un focus particolare su investimenti, riduzione della pressione fiscale e sostegno ai. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Manovra: ok della commissione all’emendamento sulla farmaceutica - Ma la proposta di modifica del relatore Antonio Azzollini è stata riformulata: la ridistribuzione del taglio al margine dei grossisti spetterà per l'1,82% alle farmacie (era dell'1,22% nel testo ... Scrive quotidianosanita.it

Manovra, presentati 5.400 emendamenti da maggioranza e opposizioni - Il testo della manovra è al vaglio della commissione Bilancio del Senato, che da martedì 18 novembre avvierà i lavori sugli emendamenti Sono circa 5. Riporta it.euronews.com

#TG2000 - La politica italiana alle prese con gli scenari internazionali, mentre sul fronte interno tiene banco la Manovra. Attesi i ritocchi del governo: nel weekend rush finale della commissione. #10dicembre #Meloni #Crosetto #Tajani #Kiev #Manovra #Politic - facebook.com Vai su Facebook

#LEP. In Commissione 1a, audizioni informali su ddl di delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, collegato alla manovra senato.it/leggi-e-docume… Diretta ? webtv.senato.it/webtv/commissi… Vai su X