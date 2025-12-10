Oi Vita Mia l’entusiasmo di Salvini accende il dibattito | perché il film di Pio e Amedeo divide così tanto

Matteo Salvini ha condiviso su X la sua opinione riguardo a Oi Vita Mia, il nuovo film di Pio e Amedeo, suscitando un acceso dibattito tra i suoi sostenitori e detrattori. La sua esperienza personale ha acceso discussioni più ampie sul film, che divide l’opinione pubblica e la critica.

Matteo Salvini ha deciso di condividere con i suoi follower su X la sua esperienza con Oi Vita Mia, il nuovo film di Pio e Amedeo. Uscito nelle sale il 27 novembre, il film ha colpito Salvini tanto da spingerlo a postare la foto dei biglietti e un commento pieno di entusiasmo: "Sono appena uscito dal cinema. Era tempo che non ridevo, sorridevo, mi emozionavo e piangevo per un film ". Ha aggiunto: " Grazie a Pio e Amedeo (e a Lino Banfi), il loro 'Oi vita mia' è davvero tanta roba ".

