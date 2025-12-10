Oggi milioni di adolescenti si sono svegliati senza social | cosa succede in Australia
Oggi, in Australia, è iniziato il primo divieto al mondo che vieta ai minori di 16 anni di usare i social media. Questa misura rappresenta un passo importante nella regolamentazione dell'uso dei social tra i giovani, suscitando attenzione e discussioni sul suo impatto e sulle eventuali conseguenze di questa decisione.
Oggi, 10 dicembre, è partito in Australia il primo divieto al mondo che impedisce ai minori di 16 anni di utilizzare i social. Tra le piattaforme colpite ci sono anche TikTok, Instagram e YouTube.
Oggi, 10 dicembre, è partito in Australia il primo divieto al mondo che impedisce ai minori di 16 anni di utilizzare i social
