Oggi milioni di adolescenti si sono svegliati senza social | cosa succede in Australia

Oggi, in Australia, è iniziato il primo divieto al mondo che vieta ai minori di 16 anni di usare i social media. Questa misura rappresenta un passo importante nella regolamentazione dell'uso dei social tra i giovani, suscitando attenzione e discussioni sul suo impatto e sulle eventuali conseguenze di questa decisione.

Oggi, 10 dicembre, è partito in Australia il primo divieto al mondo che impedisce ai minori di 16 anni di utilizzare i social. Tra le piattaforme colpite ci sono anche TikTok, Instagram e YouTube. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“19 milioni di morti ogni anno per tumore entro il 2025, in Italia già oggi ci sono 180 mila vittime”: l’allarme nel nuovo studio di Lancet. Berrino: “Agire sulle cause”

“19 milioni di morti ogni anno per tumore entro il 2050, in Italia già oggi ci sono 180 mila vittime”: l’allarme nel nuovo studio di Lancet. Berrino: “Agire sulle cause”

Juventus, oggi si riunisce il cda. E intanto emette un bond da 150 milioni

Il Jackpot corre verso i 90 milioni: Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto e 10eLotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 9 dicembre. Le quote Vai su Facebook

In milioni di case oggi inizia il periodo natalizio. L'augurio della Fondazione è che la Festa dell'Immacolata sia un’occasione per dedicare del tempo ai vostri cari e a chi ne ha bisogno. Ma anche per preparare nuovi progetti per il futuro. @RomanaLiuzzo Vai su X

Oggi milioni di adolescenti si sono svegliati senza social: cosa sta succedendo - Oggi, 10 dicembre, è partito in Australia il primo divieto al mondo che impedisce ai minori di 16 anni di utilizzare i social ... fanpage.it scrive