Oggi è nato il buon Gesù offende gli islamici E la canzone di Natale a scuola diventa oggi è festa ancor di più

L'articolo esplora le recenti controversie legate alle celebrazioni natalizie nelle scuole, con particolare attenzione alla sostituzione del riferimento a Gesù nella canzone di Natale. La discussione riguarda il bilanciamento tra rispetto delle tradizioni cristiane e sensibilità delle diverse fedi presenti tra gli studenti, in un contesto di crescente multiculturalità.

Cancellare Gesù dal Natale per non offendere le altre religioni, in particolare gli studenti figli di immigrati di fede islamica. L’ultima follia della sinistra arriva da una città della rossa Emilia Romagna, Reggio Emilia, dove in una scuola elementare, “San Giovanni Bosco”, i professori hanno tolto dal testo “Din don dan” il riferimento alla nascita di Gesù Bambino, modificando due strofe- Il testo in questione è la versione italiana di Jingle Bells. “Aspettando quei doni che regala il buon Gesù” è diventato “Aspettano la pace e la chiedono di più” mentre “Oggi è nato il buon Gesù” si è trasformato in “Oggi è festa ancor di più”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it