Offerta di Briatore per la famiglia nel bosco | Ristrutturo io il casolare

Flavio Briatore ha annunciato la sua intenzione di finanziare i lavori di ristrutturazione di un casolare nel bosco di Palmoli, provincia di Chieti, dove la sua famiglia risiedeva. L'imprenditore si è offerto di coprire le spese necessarie per il restauro dell'abitazione, dimostrando un interesse diretto nel progetto di recupero e tutela del patrimonio familiare.

Nelle scorse ore Flavio Briatore avrebbe espresso la propria volontà di sostenere le spese necessarie per sovvenzionare i lavori di ristrutturazione del casolare nel quale viveva la famiglia nel bosco di Palmoli, località in provincia di Chieti. Stando a quanto riportato da La Stampa, l'imprenditore, attuale executive advisor del team Alpine di Formula 1, ha contattato la Regione Abruzzo per proporsi di finanziare le opere edilizie necessarie affinché i tre bimbi di 6 e 8 anni allontanati dal loro nucleo familiare possano fare presto ritorno a casa. Una decisione, quella di allontanare i figli dai loro genitori Catherine e Nathan, che ha scatenato fin da subito un acceso dibattito nell'opinione pubblica e continua tuttora a tenere banco.

