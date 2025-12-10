Océane Dodin sbarca su OnlyFans è la prima tennista in attività sulla piattaforma | Il tennis incontra la sensualità
Océane Dodin, tennista professionista francese di 29 anni, ha aperto un canale su OnlyFans, diventando la prima atleta in carriera nel ranking WTA a farlo. La sua scelta ha suscitato interesse, unendo il mondo dello sport a quello della sensualità, aprendo nuove prospettive sulla figura delle atlete professioniste.
