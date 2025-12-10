Obiezione di coscienza la direttrice dei consultori Asl Roma 4 | Se non vi permettono di abortire denunciate

L'obiezione di coscienza nei consultori della Asl Roma 4 rappresenta un tema delicato e dibattuto. La dottoressa Gabriella Lotti, direttrice UOC Salute Donna, fornisce chiarimenti sulla gestione delle pratiche abortive e invita le donne a denunciare eventuali ostacoli. Qui le sue precisazioni per garantire i diritti delle pazienti e il rispetto delle normative.

Fanpage.it raccoglie le precisazioni della dottoressa Gabriella Lotti, direttrice UOC Salute Donna nella Asl Roma 4. "Qui non ci sono obiettori. Se non vi permettono di abortire, denunciate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

