Obiettivo Tropici Posti nei villaggi
Eures Milano organizza un recruiting day mercoledì 17 dicembre alle 14 presso il Centro per l’Impiego di Milano, offrendo opportunità di lavoro nel settore turistico nei villaggi Tropici Obiettivo. L’evento rappresenta un’occasione per candidati interessati a inserirsi nel mondo del turismo e del customer service in ambienti internazionali.
Opportunità professionali per lavorare nel turismo. Le propone Eures Milano, parte della rete europea dei servizi per l’impiego, al recruiting day che si tiene mercoledì 17 dicembre alle 14, presso il corner IDO del Centro per l’Impiego di Milano, in via Strozzi 11. Ospite dell’appuntamento è Obiettivo Tropici, azienda italiana che ricerca diversi profili professionali per villaggi turistici in Italia e all’estero, con sedi ad Aruba, Caraibi, Egitto, Grecia, Maldive, Mauritius, Seychelles e Spagna. Obiettivo Tropici ricerca responsabili animazione, anche per mini e junior club, istruttori sport, dj, tecnici suono e luci, animatori per diverse fasce d’età, fotografi, coreografi, ballerini e cantanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Stai sognando un'esperienza lavorativa all'estero? La Provincia di Bergamo ha pubblicato un aggiornamento sulle fantastiche opportunità lavorative con Obiettivo Tropici promosse dalla Rete EURES! ? Non perdere l'evento: Segnati subito il 17/12/2025 p - facebook.com Vai su Facebook
Obiettivo Tropici. Posti nei villaggi - Le propone Eures Milano, parte della rete europea dei servizi per l’impiego, al ... Scrive msn.com
