obiettivo tropici posti nei villaggi

Opportunità professionali per lavorare nel turismo. Le propone Eures Milano, parte della rete europea dei servizi per l’impiego, al recruiting day che si tiene mercoledì 17 dicembre alle 14, presso il corner IDO del Centro per l’Impiego di Milano, in via Strozzi 11. Ospite dell’appuntamento è Obiettivo Tropici, azienda italiana che ricerca diversi profili professionali per villaggi turistici in Italia e all’estero, con sedi ad Aruba, Caraibi, Egitto, Grecia, Maldive, Mauritius, Seychelles e Spagna. Obiettivo Tropici ricerca responsabili animazione, anche per mini e junior club, istruttori sport, dj, tecnici suono e luci, animatori per diverse fasce d’età, fotografi, coreografi, ballerini e cantanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it