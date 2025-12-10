NWA | KRATOS parla del suo futuro ipotizzando un approdo in TNA

KRATOS, campione di coppia della NWA insieme a Odinson, ha condiviso le sue prospettive sul futuro degli Immortals durante un'intervista al podcast Pro Wrestling Culture. Tra ipotesi e progetti, il wrestler ha offerto uno sguardo sulle sue prossime mosse nel mondo del pro wrestling, lasciando intuire possibili sviluppi anche in TNA.

Intervistato dal Pro Wrestling Culture podcast, KRATOS, campione di coppia della NWA insieme a Odinson con il quale forma gli Immortals, ha parlato del futuro del team. "L'obiettivo è fare del nostro meglio non solo per regalare grandi match per il pubblico sia dal vivo che da casa, ma per contribuire a ridare lustro al marchio NWA." Sulla possibilità di vedere il duo altrove, KRATOS ha prontamente risposto: "Si, la TNA può essere un opzione. Speriamo ovviamente di poterci riuscire." Potete recuperare l'intera intervista attraverso la schermata sottostante.

