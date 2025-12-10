Nuovo volto per il Duomo | conclusi i lavori di arredo e rallentamento del traffico

Sono stati completati i lavori di arredo e riqualificazione davanti al Duomo di Bondeno, un intervento che ha ridisegnato una delle aree più caratteristiche della cittadina. Le opere hanno portato a un miglioramento estetico e funzionale, accompagnato da un rallentamento del traffico per favorire la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici.

Completati i lavori di riqualificazione in una delle aree più caratteristiche di Bondeno. “Ora che i lavori davanti al Duomo di Bondeno sono finiti - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vincenzi -, tutti possono vedere il risultato di un cantiere che abbiano realizzato intercettando. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

