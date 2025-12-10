Nuovo schiaffo a Trump Eileen Higgins eletta nuovo sindaco di Miami | è la prima democratica in 30 anni
Eileen Higgins è stata eletta come nuovo sindaco di Miami, diventando la prima donna democratica a ricoprire questa carica in 30 anni. La vittoria arriva in un momento di forte tensione politica negli Stati Uniti, segnando un ulteriore passo contro le posizioni di Donald Trump e rafforzando il ruolo del Partito Democratico nelle grandi città del paese.
Dopo la vittoria di Zohran Mamdani a primo cittadino di New York, un'altra grande città americana dà uno schiaffo in pieno volto a Donald Trump. Il presidente repubblicano e leader del movimento MAGA (Make America Great Again) deve accettare il colpo segnato dai cittadini di Miami, che hanno.
Usa, la dem Eileen Higgins nuova sindaca di Miami: dalle urne un altro schiaffo a Trump dopo Mamdani - È la prima donna e la prima non ispanica eletta dagli anni '90, oltre che la prima democratica scelta in 30 anni a governare il Comune della Florida, storicamente dominato dai repubblicani cubano- Lo riporta msn.com
