Nuovo schiaffo a Trump Eileen Higgins eletta nuovo sindaco di Miami | è la prima democratica in 30 anni

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eileen Higgins è stata eletta come nuovo sindaco di Miami, diventando la prima donna democratica a ricoprire questa carica in 30 anni. La vittoria arriva in un momento di forte tensione politica negli Stati Uniti, segnando un ulteriore passo contro le posizioni di Donald Trump e rafforzando il ruolo del Partito Democratico nelle grandi città del paese.

