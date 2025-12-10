Nuovo Ruggi di Salerno sos in tutt’Italia per gli appalti
Il nuovo Ruggi di Salerno è al centro di una crisi che coinvolge tutta Italia, con problemi negli appalti pubblici e difficoltà finanziarie delle aziende coinvolte. La prefettura di Palermo ha aperto un tavolo di crisi per gestire le difficoltà della ditta Manelli, impegnata in importanti lavori in diverse città, tra cui Genova, dove si sono verificati scioperi a causa di pagamenti inevasi.
La prefettura di Palermo ha aperto un tavolo di crisi per gestire le difficoltà della ditta Manelli, il colosso delle costruzioni pugliesi che, a Salerno, sta realizzando il nuovo ospedale Ruggi di Salerno ma che è impegnato in tutta Italia in opere importantissime anche a Genova, dove a fine ottobre gli operai dei cantieri della Metro hanno scioperato per l'assenza dello stipendio. In un articolo dello scorso 5 dicembre si fa riferimento ad un accordo che ha consentito di mettere in sicurezza 684 dipendenti della Manelli che sono passati con CMC. Nel verbale rientrano anche commesse per 2 miliardi e mezzo di euro.
Nuovo Ruggi, lavori al rallentatore: nell’area di cantiere possibili reperti archeologici - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo ospedale Ruggi a Salerno, rallentamenti per le verifiche archeologiche. Il punto con Andrea Pellegrino (L'Ora della Sera) radioalfa.fm/nuovo-ospedale… via @radioalfa Vai su X
Visite annullate all’insaputa dei pazienti al “Ruggi” di Salerno - Si allunga la lista degli episodi di visite annullate senza preavviso e di prenotazioni rinviate di oltre un anno in Campania. Lo riporta zon.it
