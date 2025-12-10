Nuovo regolamento del teatro Cilea Rinascita denuncia il rinvio dell' approvazione
Il gruppo Rinascita del Comune manifesta il proprio disappunto per il prolungarsi dei tempi nell’approvazione del nuovo regolamento del teatro Cilea, segnando un ulteriore ritardo nel percorso di modifica delle norme che regolano la gestione della struttura culturale.
Il gruppo consiliare Rinascita Comune esprime forte rammarico per l'ennesimo rinvio dell'iter di approvazione della proposta di modifica del regolamento del teatro comunale Francesco Cilea."Nonostante il lavoro puntuale svolto dalla competente commissione consiliare, - si legge in una nota - gli.
Reggio, Rinascita Comune sul regolamento del teatro Cilea: 'Inaccettabile ritardo sui pareri tecnici' - "Il nuovo regolamento è essenziale per la modernizzazione, la trasparenza e l'accessibilità del teatro".
Rinascita Comune: "Inaccettabile il nuovo rinvio sul regolamento del teatro Cilea" - Il Gruppo Consiliare Rinascita Comune esprime forte rammarico per l'ennesimo rinvio dell' iter di approvazione della proposta di modifica del regolamento del Teatro Comunale "Francesco Cilea".
