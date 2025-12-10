Nuovo ponte sul Meduna affidato l' incarico per la progettazione
È stato affidato l'incarico per la progettazione del nuovo ponte sul Meduna, un intervento richiesto da decenni per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona. Questa fase rappresenta un passo fondamentale nel percorso verso la realizzazione di un'opera che contribuirà allo sviluppo infrastrutturale locale.
Il nuovo ponte sul fiume Meduna compie un nuovo passo verso la realizzazione di un'opera attesa da decenni. La Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato il soggetto aggiudicatario dei servizi di progettazione e direzione lavori per l'infrastruttura che attraverserà la Strada statale 13. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Lavori pubblici: Amirante, assegnato appalto per ponte sul Meduna - "Passo decisivo verso un'infrastruttura strategica per la sicurezza e la mobilitÃ regionale" Trieste, 10 dic - Segnala ilgazzettino.it
“Assegnato l’appalto per la progettazione del nuovo ponte sul Meduna a Pordenone e la direzione dei successivi lavori. Opera strategica per la sicurezza sulla Ss13 e per la continuità dei collegamenti viari regionali”. Così l’assessore Cristina Amirante tinyu Vai su X
