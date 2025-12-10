Nuovo look per la storica sex symbol irriconoscibile | dopo anni torna a farsi vedere così

Un nuovo look sorprendente per la celebre attrice, nota come sex symbol. Dopo anni, si mostra nuovamente in pubblico con un hairstyle completamente rinnovato: un caschetto riccio dai toni ramati. Questo cambiamento ha catturato subito l’attenzione dei media, confermando ancora una volta la sua capacità di sorprendere e reinventarsi.

L'attrice torna a sorprendere il pubblico rinnovando ancora una volta la propria immagine: questa volta l'attrice ha scelto un caschetto riccio dai toni ramati, un cambiamento che ha immediatamente attirato l'attenzione dei media. La 58enne ha mostrato il nuovo look sulla copertina di People, rivista alla quale ha raccontato la sua continua evoluzione personale e artistica. Il volto simbolo della prosperità e della sensualità anni Novanta ha ormai abbandonato il trucco pesante dal 2023, anno in cui ha deciso di mettere da parte l'immagine da pin-up che l'aveva resa celebre ai tempi di Playboy. In un dialogo sincero con People, l'attrice ha ribadito che "la bellezza è soggettiva", anche se la sua trasformazione non ha convinto tutti.