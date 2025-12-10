Nuovo look per il piazzale della stazione di Viserba presentato il progetto
Martedì 9 dicembre si è tenuto un incontro pubblico per presentare il nuovo progetto di riqualificazione del piazzale della stazione di Viserba. Circa 30 cittadini hanno partecipato alla discussione, durante la quale l'assessore Mattia Morolli e il tecnico Marcello Antolini hanno illustrato le novità e gli interventi previsti per migliorare l’area antistante la stazione.
Erano circa 30 i cittadini che martedì sera (9 dicembre) hanno partecipato all’incontro pubblico, dove l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e il tecnico responsabile infrastrutture, Marcello Antolini, hanno illustrato il progetto di riqualificazione del piazzale antistante la stazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Il piazzale della stazione Viserba si rifà il look: lavori al via nella primavera 2026 - I lavori sono stati presentati in un incontro pubblico con l'assessore Morolli ... Da altarimini.it
