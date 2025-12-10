Nuovo gioco di carte digitale di Star Wars annunciato da Lucasfilm Games | strategia lore e duelli tattici su PC e mobile

Lucasfilm Games ha annunciato un nuovo gioco di carte digitale ambientato nell’universo di Star Wars, disponibile su PC e mobile. Sviluppato da Zero36 Studio in collaborazione con CCG Lab, il titolo promette di offrire strategie coinvolgenti, approfondimenti sul lore e duelli tattici per appassionati di carte e fan della saga.

Lucasfilm Games ha dato il via a una nuova esperienza ambientata nell’universo di Star Wars, annunciando un gioco di carte collezionabili digitale sviluppato da Zero36 Studio, sussidiaria di ByteDance, in collaborazione con CCG Lab. Il titolo è previsto su PC, iOS e Android, e punta a trasformare l’immenso patrimonio narrativo della saga in una forma di strategia moderna e accessibile. Il progetto promette di unire collezionismo, narrazione e scontri tattici, offrendo ai fan un titolo capace di evocare lo spirito della saga pur introducendo dinamiche innovative. Secondo Hades Lu, leader di Zero36 Studio, lavorare su Star Wars rappresenta una responsabilità creativa enorme: l’obiettivo è costruire un viaggio coinvolgente ed emotivo, pensato per appassionare giocatori di ogni età. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Nuovo gioco di carte digitale di Star Wars annunciato da Lucasfilm Games: strategia, lore e duelli tattici su PC e mobile

