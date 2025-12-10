Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani
Proxima Music, rinomata scuola di musica di Arezzo, amplia la propria offerta con un nuovo corso di pianoforte. Il maestro Giovanni Fabiani, con un’intensa carriera concertistica e una formazione accademica di alto livello, entra a far parte del team, portando competenza e passione per accompagnare gli studenti nel percorso musicale.
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music. La scuola aretina, punto di riferimento in città per la didattica musicale, ha arricchito il proprio gruppo di docenti con l'inserimento del maestro Giovanni Fabiani che porrà una lunga esperienza concertistica e una solida formazione accademica nelle.
