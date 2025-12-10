Nuovo bonus bollette da 55 euro per le famiglie | cosa sappiamo
Nella bozza del decreto energia è stato introdotto un bonus bollette di 55 euro annui per sostenere le famiglie in difficoltà a causa del caro-energia. Questo contributo straordinario mira ad alleviare gli oneri delle utenze domestiche, offrendo un sostegno concreto alle famiglie italiane in un contesto di crescente tensione sui costi energetici.
Nella bozza del decreto energia è stato previsto un contributo straordinario di 55 euro l’anno per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette, considerato il caro-energia. Si tratta di un bonus una tantum aggiuntivo rispetto a quello già in essere. Le cose da sapere. Bonus bollette da 55 euro, a chi è destinato il contributo straordinario. Il contributo annuo straordinario di 55 euro per le bollette della luce è destinato alle famiglie considerate vulnerabili, ovvero con Isee fino a 15 mila euro o con almeno quattro figli a carico e Isee fino a 20 mila euro. Bonus bollette da 55 euro, quante famiglie saranno interessate. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello | Un messaggio d’amore a tutti coloro che combattono contro il cancro - Zazoom Social News
Prezzo gas al metro cubo oggi - Zazoom Social News
Nuovo bonus bollette da 55 euro per le famiglie: cosa sappiamo - Come detto, il contributo da 55 euro è aggiuntivo rispetto al bonus sociale già in essere (valore 200 euro), previsto per le famiglie con un Isee non superiore a 9. Da lettera43.it
Bonus bollette, in arrivo un nuovo contributo da 55 euro per le famiglie: a chi spetta e come funziona - Un nuovo aiuto inserito nell'ultima bozza del decreto Energia, allo studio del governo: in arrivo nel 2026 un bonus da 55 euro per le bollette della luce ... Scrive fanpage.it
Il 9 dicembre 2025 è la scadenza fissata per richiedere il Nuovo Bonus mamme 2025, il contributo mensile rivolto alle madri lavoratrici con almeno due figli. Oggi è quindi l’ultimo giorno utile per inviare la domanda, per chi ha già maturato i requisiti. Vai su X
? Arriva il Bonus TARI 2026! Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Bonus Sociale sui rifiuti: lo sconto del 25% sulla tassa rifiuti (TARI) per le famiglie in difficoltà economica. Chi può beneficiarne Famiglie con un ISEE fino a € 9.530. Famiglie nume Vai su Facebook
Napoli Women: nostre calciatrici dell’Under 17 vittime di insulti omofobi e sessisti da una squadra maschile ... ilnapolista.it
Italia e America250, un’intesa che lega memoria, alleanza e futuro strategico formiche.net
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it
Il crollo di due edifici a Fez, in Marocco, ha provocato almeno ventidue morti metropolitanmagazine
A Milano la prima edizione di Dressing the Future, l’evento di design per un Made in Italy sostenibile ilfattoquotidiano.it
Roma, scelto l'attaccante: dritti su Zirkzee. E Ferguson può salutare sport.quotidiano.net