Nuovo bonus bollette da 55 euro per le famiglie | cosa sappiamo

Nella bozza del decreto energia è stato introdotto un bonus bollette di 55 euro annui per sostenere le famiglie in difficoltà a causa del caro-energia. Questo contributo straordinario mira ad alleviare gli oneri delle utenze domestiche, offrendo un sostegno concreto alle famiglie italiane in un contesto di crescente tensione sui costi energetici.

Nella bozza del decreto energia è stato previsto un contributo straordinario di 55 euro l’anno per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette, considerato il caro-energia. Si tratta di un bonus una tantum aggiuntivo rispetto a quello già in essere. Le cose da sapere. Bonus bollette da 55 euro, a chi è destinato il contributo straordinario. Il contributo annuo straordinario di 55 euro per le bollette della luce è destinato alle famiglie considerate vulnerabili, ovvero con Isee fino a 15 mila euro o con almeno quattro figli a carico e Isee fino a 20 mila euro. Bonus bollette da 55 euro, quante famiglie saranno interessate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

