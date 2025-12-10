Nuovo asfalto a Montecchio Lavori da 350mila euro

A Montecchio del Loto sono in fase di completamento i lavori di ripristino e manutenzione di alcune strade comunali, con un investimento di 350mila euro. L'intervento mira a migliorare la qualità delle vie di accesso e a garantire maggiore sicurezza per residenti e utenti, contribuendo al miglioramento complessivo della viabilità locale.

Sono in fase di conclusione i lavori di ripristino e manutenzione di alcuni tratti di strade comunali nei dintorni della frazione di Montecchio del Loto. Gli interventi, realizzati sulle strade "di Borgonuovo", "Montecchio–Manzano", "Capazzano–Borgonuovo" e "di Val di Capraia", rientrano nel piano quinquennale di asfaltature e prevedono il rifacimento del manto stradale con nuovo asfalto. Per questi quattro tratti il Comune ha investito circa 350mila euro. Si tratta di un nuovo avanzamento del piano quinquennale di manutenzioni stradali comunali, che ha già interessato le aree di Camucia e Ossaia e che, dopo la pausa invernale, riprenderà in primavera con altri interventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo asfalto a Montecchio. Lavori da 350mila euro

