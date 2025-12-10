Nuovi cani guida e bastoni bianchi all' istituto Catalfamo l' iniziativa per ciechi e ipovedenti
All'Istituto Catalfamo di Messina si terrà una cerimonia dedicata alla consegna di nuovi cani guida e bastoni bianchi, promuovendo l'inclusione di persone cieche e ipovedenti. L'evento, che si svolgerà nell'Auditorium dell'istituto alle ore 9, rappresenta un importante passo avanti nel sostegno alle autonomie di queste persone.
Nuovi cani guida e bastoni bianchi, per valore l'inclusione di persone cieche o ipovedenti. La cerimonia di consegna degli amici a quattro zampe e dei preziosi oggetti si svolgerà all'interno dell'Auditorium dell'Istituto Catalfamo di Messina, con inizio fissato alle 9.30.
