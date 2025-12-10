Nuove rivelazioni sulla strategia Trump | Collaborare con l’Italia per allontanarla dalla Ue

Recenti rivelazioni svelano una strategia di Donald Trump volta a rafforzare collaborazioni con paesi come Italia, Austria e Polonia, allo scopo di distanziarli dall'Unione Europea. Questa mossa potrebbe influenzare gli equilibri politici e diplomatici nel continente, aprendo nuovi scenari per le relazioni internazionali e le alleanze regionali.

Roma, 10 dicembre 2025 – "Collaborare di più" con paesi come l' Italia, l' Austria e la Polonia con "l'obiettivo di allontanarli dall'Unione Europea". è uno dei passaggi della versione estesa della strategia di sicurezza nazionale messa a punto dall'amministrazione Trump che non era stata resa nota. La versione inedita del documento è stata visionata dalla rivista americana Defense One che ne riporta ampi stralci sul suo sito. Oltre invocare la fine di una " NATO in continua espansione", la versione completa entra più nei dettagli su come l'amministrazione Trump vorrebbe "rendere l'Europa di nuovo grande", pur invitando i membri europei della NATO a liberarsi dal sostegno militare americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuove rivelazioni sulla strategia Trump: “Collaborare con l’Italia per allontanarla dalla Ue”

