Nuove Indicazioni Nazionali Primo ciclo di istruzione | tracce di Bibbia Di cosa si tratta

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione propongono

Nel documento che guiderà i curricoli delle scuole italiane dall'infanzia alla secondaria di primo grado, la Bibbia non viene citata esplicitamente in modo frequente. Tuttavia, alcune formulazioni lasciano intravedere un riferimento implicito al testo biblico come patrimonio culturale e simbolico della tradizione occidentale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

nuove indicazioni nazionali primoNuove Indicazioni Nazionali, si parla di educazione “del cuore”: ecco cosa c’è scritto su affettività e sessualità - Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, pubblicato il testo sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si legge su tecnicadellascuola.it