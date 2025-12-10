Nuove Indicazioni Nazionali Primo ciclo di istruzione | tracce di Bibbia Di cosa si tratta
Le Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione propongono
Nel documento che guiderà i curricoli delle scuole italiane dall'infanzia alla secondaria di primo grado, la Bibbia non viene citata esplicitamente in modo frequente. Tuttavia, alcune formulazioni lasciano intravedere un riferimento implicito al testo biblico come patrimonio culturale e simbolico della tradizione occidentale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione. Advertisement Il documento entrerà in vigore dall’anno scolastico 2026/2027 e sostituirà le Indicazioni ad - facebook.com Vai su Facebook
"Con la firma delle nuove Indicazioni Nazionali si volta pagina", ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Tutte le novità dal prossimo anno scolastico: tuttoscuola.com/nuove-indicazi… Vai su X
Nuove Indicazioni Nazionali, si parla di educazione “del cuore”: ecco cosa c’è scritto su affettività e sessualità - Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, pubblicato il testo sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si legge su tecnicadellascuola.it
